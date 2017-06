HP verliest octrooizaak in hoger beroep van 123inkt.nl

Op 24 mei 2017 deed het hof uitspraak in het hoger beroep in een zaak tussen HP en 123inkt.nl. Het hoger beroep volgde op een vonnis van de rechtbank van 25 november 2015, waarin 123inkt.nl door de rechtbank ook al in het gelijk was gesteld.

HP is van mening dat de chips op huismerk inktcartridges van 123inkt.nl inbreuk zouden maken op een Europees octrooi van HP op chips met velden voor het valideren van cartridgegegevens en op een werkwijze voor het valideren van die cartridge gegevens. HP vroeg om een verbod op het verkopen van een groot aantal huismerk cartridges, met nevenvorderingen, een schadevergoeding en/of winstafdracht van 123inkt.nl.

123inkt.nl is van mening dat het octrooi van HP geen nieuwe uitvinding is en daarom ten onrechte verleend is. Het octrooi is volgens het online bedrijf een dure truc om verkopers van huismerkcartridges te blokkeren en wordt door HP misbruikt om zo een monopolie te creëren.

Het hof heeft bepaald dat de geoctrooieerde chip niet nieuw of inventief is en heeft het octrooi op de chip geheel vernietigd. De rechtbank had dat eerder slechts gedeeltelijk gedaan. Het hof heeft het octrooi op de werkwijze wel in stand gelaten, maar de vordering van HP dat 123inkt.nl daar indirect inbreuk op zou maken afgewezen.

Het hof besliste dat gebruikers met de aanschaf van een HP printer ook een licentie hebben gekregen voor het gebruik van die HP werkwijze voor die HP printer. Het hof heeft alle eisen van HP afgewezen; geen verbod op de verkoop van huismerkcartridges, geen winstafdracht of schadevergoeding en HP is veroordeeld om aan 123inkt.nl voor een bedrag van 124.053 euro aan proceskosten te betalen, zo meldt 123inkt.nl die de huismerkcartridges voor HP-printers gewoon mag blijven verkopen.

123inkt.nl-directeur Gerben Kreuning ziet de uitspraak niet alleen als overwinning voor zijn bedrijf, maar ook voor zijn klanten: Hij meldt in een persbericht: "Deze uitspraak is geweldig nieuws voor iedereen die een HP printer bezit! De consument moet zelf kunnen kiezen tussen dure inktcartridges van HP en goedkopere, net zo goede inktcartridges van een huismerk. Grote, machtige printerfabrikanten als HP en Samsung proberen ons af te schrikken met hun hoge claims, maar ons krijgen ze niet klein met een octrooi waar niets aan originaliteit in zit. Het enige wat ze daarmee willen bereiken, is het beperken van de keuzevrijheid van consumenten."

123inkt.nl was de afgelopen jaren verwikkeld in verschillende geschillen met printerfabrikanten, in het bijzonder HP en Samsung. Hierbij werd gewonnen en verloren. Het bedrijf trok vorig jaar ook aan de alarmbel toen sommige HP-printers na een software update niet langer functioneerden met alternatieve inktcartridges.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.