HPE gaat meer overnames doen door goede cashpositie

Dit valt op de te maken tijdens een vraag en antwoord sessie met Hewlett Packard Enterprise CEO Meg Whitman tijdens de HPE Discover 2017 conferentie in Las Vegas.

HPE heeft de laatste maanden een aantal overnames gedaan. Zo werden hyperconverged specialist SimpliVity (wordt gecombineerd met HPE OneView beheerplatform, Synergy, 3Par en ProLiant DL380 servers) en flash dataopslag specialist Nimble Storage overgenomen. De Nimble InfoSight technologie wordt ingezet voor het beheer van HPE storage portfolio en combineerd met het HPE OneView beheerplatform.

Verder werden SGI, Cloud Cruiser (nu onderdeel van HPE Flexible Capacity model, waarmee partners private cloud als een public cloud consumptie model kunnen verkopen) en entity behavior analytics (UEBA) security specialist Niara (nu onderdeel HPE Aruba Networks ClearPass netwerk security) ingelijfd.

Software Defined

Whitman zegt dat de groeistrategie bestaat uit het ontwikkelen van eigen technologie (zoals Flash arrays, gen10 Servers, Synergy, The Machine ect), overnames en investeren in startups die interessante technologie hebben die waarde toevoegen aan het portfolio van HPE. Dit wordt mede mogelijke gemaakt door het Pathfinder venture capital (vc) onderdeel van HPE. Pathfinder investeert onder andere in Chef, Mesosphere en Hexadite (recent overgenomen door Microsoft).Whitman verwacht de komende tijd te groeien met software defined technologie.

Whitman benadrukt dat onder haar beleid succesvolle aankopen zijn gedaan, zoals wireless specialist Aruba Networks dat voor drie miljard dollar werd gekocht. Volgens haar neemt HPE alleen bedrijven over die een realistische koopprijs hebben, geen overgewaardeerde partijen.

