HPE koopt Nimble Storage voor ruim 1 miljard dollar

De 'storage war' laait opnieuw op. Hoewel HPE twee weken geleden nog slechte verkoopcijfers voor het eerste kwartaal moest opbiechten in opslagoplossingen, legt het bedrijf nu wel ruim 1 miljard dollar op tafel om Nimble Storage te kopen. Nimble Storage werd in 2008 opgericht in de vruchtbare grond van Silicon Valley (San Jose, California), maar het eerste product zag pas in 2010 het licht. De ene na de andere kapitaalronde volgde en in oktober 2013 trok het bedrijf naar de New York Stock Exchange. Hun gespecialiseerde, vaak disruptieve storage-oplossingen met 'all flash' en het fibre channel protocol sprongen al snel in het oog. Flash storage met ultrasnelle solid-state drives (ssd's) vinden alsmaar meer ingang in bedrijven ten nadele van de tragere, traditionele harde schijven en de nog oudere technologie met tape drives.

HPE heeft al heel wat storage-systemen in huis: MSA met flash storage voor het middengamma en de 3par-oplossingen voor het high-end gamma. 3Par kwam in 2010 handen van het toenmalige HP voor 2,35 miljoen dollar na een biedrace met Dell. HPE blijft dus fors inzetten op storage-oplossingen waarmee het vooral EMC (ondertussen Dell EMC/Dell Technologies), IBM en NetApp beconcurreert. Maar ook jongere bedrijven en start-ups - een constante in de gespecialiseerde storage-sector - zoals onder meer Pure Storage moet HPE achter zich trachten te laten. Of overnemen dus, zoals Nimble Storage nu.

Voor HPE is het al de tweede overname in iets meer dan anderhalve maand. Voor Simplivity betaalde HPE 650 miljoen dollar. Simplivity biedt storage, computing en netwerking in één product aan dat bedoeld is voor data centers. De overname van Nimble Storage wil HPE afronden tegen april en past binnen het opzet van een 'hybrid it' waarin het bedrijf gelooft. Met die term doelt HPE vooral op een gevarieerde it-omgeving waarin zowel plaats is voor technologie en gegevens in eigen data centers als in publieke clouds van bijvoorbeeld Microsoft (Azure) en Amazon (AWS).