HPE stelt eerste hyperconverged server voor

Dat HPE in de toekomst van 'hyperconverged infrastructure' gelooft, wisten we al toen 650 miljoen dollar op tafel legde voor de overname van SimpliVity. Dat bedrijfje maakt gedeelde platformen voor software-defined storage, networking en computing die kunnen draaien op gestandaardiseerde hardware. Voor HPE past het alvast in een groter plaatje. HPE trekt volop de kaart van decentralisatie en hybride it-infrastructuur. "Hybrid it is en blijft een realiteit," zegt Heiko Meyer, managing director HPE Germany, daarover op een persconferentie tijdens Cebit. "De private cloud is nog altijd een groeiende markt," vertelt Mark Linesch, vp Strategy voor HPE CTO Office en Labs.

Laat het duidelijk zijn dat HPE blijft gaan voor 'on premise'. De strategie bestaat erin klanten toe te laten hun eigen mix te maken, gebaseerd op security, kost enzovoort. Om daaraan tegemoet te komen, rolt het de SimpliVity 380 uit, een compacte server met SimpliVity's OmniStack software aan boord. Daarmee wordt het toestel een hyperconverged olossing die alle infrastructuur en diensten voor gevirtualiseerde workloads samenbrengt op één toestel. Zoals voordien al het geval was met het platform van SimpliVity, zit er ook op dit toestel een garantie voor 90 procent capaciteit doorheen zowel opslag als back-ups. Daarnaast biedt de oplossing een policy-based, vm-centrisch management om dagelijks beheer eenvoudiger te maken.

Vooral dat laatste moet een verschil maken, zegt HPE. Het bedrijf hamert erop dat in de nabije toekomst 45 procent van de IoT data geanalyseerd zullen worden in de 'edge' of de rand van het bedrijf. Dit in plaats van de 'core'. Voor toepassingen als zelfrijdende wagens of andere Internet of Things, gebeuren niet alle berekeningen in de cloud of in het eigen serverpark. Steeds vaker moet dat gebeuren in satellietkantoren of op locatie. "Die rand is niet zo makkelijk te beheren als een datacenter," zegt Mark Linesch, vp Strategy voor HPE CTO Office en Labs. "De edge staat in een olieveld, of op een tanker. De verwerkingen daar gebeuren in ruwe omstandigheden waar ondersteuning erg belangrijk is. En daar kan HPE als partner helpen."