HPE vervangt eigen technici door die van Unisys

In een bericht op Thelayoff.com, een site waar werknemers van grote bedrijven geruchten over ontslagrondes met elkaar delen, staat te lezen dat de taken van verschillende technici, waaronder field engineers, customer engineers, datacenter hardware specialisten en installation engineers worden uitbesteed aan Unisys. Dat zou van start gaan tussen mei en oktober van dit jaar.

Om hoeveel jobs het in totaal gaat is niet bekend, maar het bericht zegt dat het voor het Oosten van de VS alvast om driehonderd mensen gaat. Het totale aantal kan een veelvoud zijn.

Zonder veel details te geven bevestigt HPE de deal in een verklaring aan Data News: "HP is een strategische relatie met Unisys aangegaan om onsite technische break-fix, installaties en preventieve onderhoudsondersteuning te bieden in de Americas (Noord- en Zuid Amerika, nvdr). Deze nieuwe relatie zal er voor zorgen dat we onze klanten ondersteuningsservice van wereldklasse kunnen blijven bieden."

Wel benadrukt een mediaverantwoordelijke van HPE aan onze redactie dat de samenwerking op de Amerikaanse regio's slaat. Voor de dienstverlening in EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) is er op dit moment geen vergelijkbaar plan.