HR-start-up Talmundo haalt groeikapitaal van 1.3 miljoen euro op

Talmundo, gevestigd in Den Haag en Antwerpen, werd in 2012 opgericht door de Belg Stijn de Groef. Aanvankelijk begon de start-up met het ontwikkelen van een algemene hr-app, maar in 2014 verlegde het haar focus naar het 'onboarding'-proces. Tussen het moment dat een werknemer zijn contract tekent en het moment waarin hij volledig ingewerkt is in het nieuwe bedrijf, komt heel wat administratieve rompslomp kijken. Talmundo probeert dat proces efficiënter te maken met apps en cloudsoftware. Onder meer multinationals als Bacardi, ArcelorMittal, Staples en BNP Paribas maken daar nu gebruik van.

In 2017 kende de Nederlands-Belgische start-up haar doorbraakjaar, nadat TIIN Capital er een half miljoen euro in investeerde. Exact een jaar later doet het Nederlandse investeringsfonds er nog eens 1.3 miljoen euro bij. Dat geld zal worden gebruikt om de positie van Talmundo in de Benelux te versterken en om een aanwezigheid uit te rollen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het bedrijf wil ook verder investeren in productontwikkeling, zoals artificiële intelligentie voor een 'Onboarding Chatbot'.