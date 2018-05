HTC komt met blockchain-smartphone

Exodus heet de nieuwe telefoon van HTC die blockchain-toepassingen ondersteunt. Het toestel krijgt een universele portefeuille en zal cryptomunten zoals bitcoin en ethereum ondersteunen. De bedoeling is dat gebruikers van de telefoon cryptotransacties kunnen uitvoeren naar elkaars digitale portefeuille.

Gedecentraliseerde apps

HTC maakte het nieuws over de telefoon bekend op de New York City Blockchain Conference, dat weet de techsite The Next Web. Naast cryptovaluta is de telefoon ook gemaakt om gedecentraliseerde applicaties te draaien die werken via blockchain.

Aan het hoofd van het project staat Phil Chen die eerder projectleider was van de Vive VR-headset. "We stellen een telefoon voor waarbij je als gebruiker zelf de sleutels in handen hebt tot je data en persoonsgegevens. Je telefoon vorm het centrum van die gegevens", aldus Chen.

Nieuwe trend?

Voorlopig is HTC nog in onderhandeling met verschillende ontwikkelaars van blockchain-applicaties en -protocollen. "We willen graag het volledige blockchain-ecosysteem ondersteunen. De komende maanden zullen we nog een reeks belangrijke partners voorstellen", zegt Phil Chen.

HTC is niet het enige bedrijf dat een telefoon wil maken die in het bijzonder op blockchain-technologie en cryptomunten gefocust is. Vorig jaar in september stelde het bedrijf Sirin's Lab de eerste blockchain-smartphone voor. Het toestel kreeg een prijskaartje van 1.000 dollar.

Niche

De telefoon van HTC zal via cryptomunten kunnen worden gekocht, maar er werd voorlopig nog geen prijs gedeeld. Het is ook nog niet duidelijk wanneer we het toestel mogen verwachten. De vraag is nu of nog meer fabrikanten op de boot springen, en of de toestellen voldoende meerwaarde bieden om hun bestaan te rechtvaardigen.

Andere niche-smartphones zoals de Black Phone - een toestel dat in het bijzonder op privacy focuste - hebben nooit echt een grote markt aangesproken. De Black Phone wordt ondertussen niet meer ondersteund door zijn fabrikant Silent Circle.