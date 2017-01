HTC lanceert twee nieuwe smartphones zonder hoofdtelefoonaansluiting

De HTC U Ultra is vanaf 2 maart te koop en heeft een draait op een snapdragon 821 quadcore processor (2,15 GHz) met 4 GB RAM. Het toestel wordt geleverd met Android 7.0 en komt in een versie van 64 of 128 gigabyte. Ook is er ruimte voor een 2e simkaart of SD-kaart. Opmerkelijk: beide modellen hebben geen bedrade aansluiting voor een hoofdtelefoon.

Foto's nemen kan met de camera achteraan (12 megapixel) of vooraan (16 megapixel). De batterij heeft een capaciteit van 3.0000 mAh en opladen gebeurt via usb 3.1 (type-C). Een Belgische prijs voor het toestel is nog niet bekend, maar in de VS begint de HTC U Ultra aan 749 dollar.

Tegelijk lanceert de Taiwanese smartphoneproducent ook de HTC U Play die er uiterlijk bijna identiek uitziet. Deze beschikt over een MediaTek Hello P10 octacore en 3 of 4 gigabyte RAM. Hier kan je kiezen tussen 32 of 64 gigabyte opslag. Ook hier is er ruimte voor een 2e simkaart en een SD-geheugenkaart. Beide camera's gaan tot 16 megapixel en de batterij heeft een capaciteit van 2.500 mAh.

Dit laatste toestel komt rond maart naar België. Ook hier ligt de prijs van het toestel nog niet vast.