HTC lanceert vlaggenschip U12+

De U12+ beschikt over een Qualcomm Snapdragon 845 Mobile (64 bit, 2,6 GHz) met 6 gigabyte DDR4 RAM en 64 GB opslag (uitbreidbaar met MicroSD). Het toestel weegt 188 gram en is water- en stofdicht tot IP 68. Dat is iets beter dan de IP 67 van de U11. Ook is er een 6 inch WQHD scherm (2880X1440, 537 ppi) met een 18:9 verhouding.

De telefoon zelf draait op Android 8.0 (Oreo) maar krijgt, wanneer beschikbaar, een upgrade naar Android P. Ook is Edge Sense 2 aanwezig zodat je onder meer apps kan opstarten door te knijpen op de randen of het toestel kan bedienen met stemcommando's.

Geen echte knoppen meer

Net zoals de U11 is de U12 waterdicht en uitgerust met een usb-C aansluiting maar zonder 3,5mm audioingang. Nieuw is dat de vingerafdrukscanner opnieuw achteraan het toestel zit.

Verder verdwijnen de fysieke volume- en aan/uit knop. HTC heeft wel degelijk drie fysieke knoppen aan de zijkant, maar die worden softwarematig ingedrukt met een korte trilling als feedback. Tijdens een korte hands-on was dat opmerkelijk goed uitgewerkt. Je hebt door de haptic feedback niet het gevoel dat je op een virtuele knop duwt, terwijl het proces er wel voor zorgt dat de telefoon minder openingen of losse onderdelen heeft.

Camera

De U12+ heeft langs beide kanten twee camera's. Achteraan vinden we een 12 megapixel wide angle camera (f/1.75) en een 16 megapixel telephoto camera (F/2.6). Die bieden onder meer HDR Boost 2, waarbij de camera meerdere foto's maakt en de beste delen combineert, Optical Image Stabilization (OIS), fotograferen in RAW en Bokeh modus. Vooraan heeft het toestel twee 8 megapixel camera's (F/2.0) met HDR Boost

Video

Filmen kan in 4K aan 30 of 60 fps, maar ook in Full HD aan 30, 60 of 240 fps. Dat laat toe om beelden acht keer trager in slow motion te schieten. Dat is minder indrukwekkend dan de 960 fps van de Huawei P20 Pro, maar in tegenstelling tot Huawei kan de U12+ wel onbeperkt blijven filmen in slow motion.

Ook de geluidsfunctie Sonic Zoom werd verbeterd. Bij de vorige versie focust de microfoon naar boven naarmate je zoomt in je beeld. Bij de U12+ kan je tijdens het filmen een deel op het scherm aanduiden en zal de microfoon daar eerder op focussen.

Prijs & beschikbaarheid

De HTC U12+ is vanaf midden juni beschikbaar in België voor 799 euro. Daarbij heb je de keuze uit ceramic black, flame red of translucent blue, bij die laatste zijn sommige delen van de achterkant doorzichtig. De overige twee hebben een opmerkelijk 'koperachtig' effect waardoor de kleur kan variëren naarmate de lichtinval.