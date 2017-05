HTC U11 wil het verschil maken met knijpfunctie

De U11 ligt vanaf juni in de Belgische winkelrekken aan 749 euro voor een dual sim (of sim + SD kaart slot) model. Je kan daarbij kiezen tussen de kleuren zilver, zwart, blauw en wit.

Voor dat geld krijg je een 5,5 inch smartphone van 168 gram die draait op een Snapdragon 835 chip met 4 gigabyte RAM, 64 gigabyte interne opslag (uitbreidbaar tot 2 terabyte via een Micro SDXC kaartje). Het scherm is uitgerust met Corning Gorilla Glass 5 en komt tot aan de rand van het toestel. Met Quickcharge 3.0 is het mogelijk om de U11 in één uur op te laden waarbij je na dertig minuten al een dag verder kan volgens HTC. De batterij heeft een capaciteit van 3.000 mAh.

HTC rust de U11 uit met enkele bijzonderheden. Zo is er HTC BoomSound, waarbij de kleine ruimtes binnen de telefoon worden gebruikt als akoestische kamer. Dat moet het speakergeluid van de telefoon ten goede komen. Daar tegenover staat wel dat het toestel geen 3,5mm hoofdtelefooningang heeft. Wel levert HTC zelf een adapter aan om via de usb-C aansluiting een gewone hoofdtelefoon aan te sluiten.

Altijd HDR

De camera achteraan (12 megapixel) beschikt over beeldstabilisatie en een snelle autofocus van minder dan 0,3 seconden. Ook is er HDR Boost, een always-on HDR-modus die volgens HTC zonder vertraging werkt. De camera vooraan heeft een sensor van 16 megapixel.

Handig voor wie graag video's maakt: de U11 beschikt over vier microfonen die de bron van het geluid achterhalen. Dat wil zeggen dat naarmate je de camera draait of inzoomt ook de geluidsbronnen sterker of minder sterk worden gezet.

Knijpen mag

HTC introduceert met de U11 een nieuwe functie: squeeze. Door langs de rand in het toestel te knijpen kan je een functionaliteit naar keuze activeren. Dat kan een standaardhandeling zijn zoals het activeren van de zaklampfunctie. Maar ook app-contextuele handelingen zoals in Snapchat een video opnemen of een bepaalde vingerbeweging. HTC gaat hier ook een community voor opzetten zodat je leuke knijpfunctionaliteiten van andere gebruikers zelf kan gebruiken. Een leuk extraatje, al is het in praktijk vooral een extra functieknop zonder dat er een extra knop op het toestel moet zitten.