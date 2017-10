Huawei geeft nieuwste smartphone een eigen brein

De Mate-reeks van smartphonefabrikant Huawei gaat al vijf jaar mee en draait rond grote schermen en krachtige hardware. Phablets, zoals de categorie tot voor kort nog heette. Ondertussen is die term alweer naar het achterplan verwezen, want de technologische evolutie maakt het ondertussen mogelijk om méér bruikbaar scherm in een behuizing te proppen, waardoor de toestellen fysiek ook niet zoveel groter meer hoeven te zijn.

De maandag in München voorgestelde Huawei Mate 10 Pro past in dat rijtje. Het 6" OLED-scherm met een 18:9 ratio loopt quasi randloos door tot aan de zijkant: boven en onder is er wel nog een zwarte balk. Maar die is merkelijk kleiner dan bij de nieuwste iPhones, pochte Huawei-topman Richard Yu tijdens de voorstelling. De vingerafdrukscanner plaatst Huawei in dit toestel opnieuw achteraan. Het viel trouwens andermaal op hoe Yu de vergelijking met de topmodellen van Apple en Samsung niet schuwde, wat de ambitie van het Chinese bedrijf alleen maar onderschrijft.

Wat de behuizing betreft kiest Huawei voor licht gebogen glas, zodat je het toestel beter kan vasthouden. En (eindelijk) is ook de IP67-standaard een feit: het toestel is met andere woorden stof- en waterbestendig. De fabrikant nam ook uitgebreid de tijd om te benadrukken dat de batterij met een capaciteit van 4.000 mAh bijzonder potig is. "48 procent meer dan de 2.716 mAh van de iPhone X", rekent Richard Yu ons voor. Maar ook een beter softwarematig batterijbeheer zou er mee voor zorgen dat de batterij bij een zware gebruiker toch een dag meegaat en bij de gemiddelde gebruiker meer dan 2 dagen. Met de snellaadfunctie laad je de batterij overigens op een half uurtje voor meer dan de helft op.

Kunstmatige intelligentie

Maar wat de Mate 10 Pro uniek moet maken, is de Kirin 970: een in China ontwikkelde chipset die doorgaat als 's werelds eerste AI (artificial intelligence) processor voor smartphones. Huawei heeft het naar analogie met de gekende CPU (rekenprocessor) en GPU (grafische processor) over een NPU: een neural network processing unit. Die chip neemt hardwarematig de berekeningen voor AI-gerelateerde toepassingen voor zijn rekening. Maar is dat niet wat vreemd in een tijdperk waarin alles in de cloud lijkt te draaien?

"Je kan uiteraard cloudgebaseerd van AI gebruik maken. Maar naarmate de toepassingen meer en meer geavanceerd worden, zal je ook op je toestel de nodige processing moeten kunnen doen om nog een goede gebruikservaring te kunnen bieden", zegt Dirk Pauwels, country director bij Huawei. "Als je als gebruiker te lang moet wachten op bijvoorbeeld een vertaling of een verbinding die hapert, dan haak je af. Dat probleem heb je niet met AI op het device zelf", aldus Pauwels.

Delen Meer dan 100 miljoen beelden heeft de chip 'leren' herkennen: informatie die ingebakken zit in de chip.

Real-time vertaling en objectherkenning

De AI-chip kan bijvoorbeeld voor vertalingen in meer dan 50 talen ingezet worden: Huawei werkt hiervoor met Microsoft Translator samen. Maar ook real-time object- en plaatsherkenning is mogelijk. De AI-functionaliteit zit bijvoorbeeld ook in de cameratoepassing. De dubbele Leica-camera (lenzen van 12 megapixel RGB en 20 megapixel monochroom, nvdr) herkent bijvoorbeeld of je een bloem, gezicht, een smakelijke lunch, zonsondergang kat of hond in beeld brengt. Die objectherkenning (13 objecten en scènes zijn gedefinieerd) werkt afgaande op een snelle, eerste test goed. De herkenning gebeurt via de chip met ingebakken beeldeigenschappen van meer dan 100 miljoen afbeeldingen: er gebeurt dus een soort matching om het object te herkennen.

Vervolgens past het toestel autonoom de foto-instellingen aan. En dat zou dus betere foto's moeten opleveren. Of dat ook effectief zo is, is iets wat een praktijktest duidelijk zal moeten maken.

De Huawei Mate 10 Pro zal vanaf eind november beschikbaar zijn voor 799 euro (incl. btw). Het toestel komt met 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. Huawei stelde maandag overigens ook een iets kleinere en minder krachtige Mate 10 voor, maar dat model komt niet naar België. Wel komt er ook een kleinere Mate 10 Lite in onze winkels te liggen (349 euro), maar die is niet uitgerust met een AI-chip en draait in tegenstelling tot de Mate 10 Pro ook niet onder het nieuwe Android 8.0 (Oreo) maar nog met versie 7. Wat het geheugen betreft, moet je dan ook tevreden zijn met 4 GB RAM en 64 GB ROM.