Huawei gelooft nog in de high-end tablet

Een van de opvallendste nieuwtjes die Huawei aan te kondigen heeft op deze editie van Mobile World Congres, is gek genoeg dat het nu geen aankondiging doet. Met andere woorden: de P20, de nieuwe grote smartphone van het bedrijf wordt op 27 maart in Parijs gelanceerd.

Nog leuk en totaal irrelevant voor Belgen: de Chinese techgigant komt met een nieuwe, extra dunne laptop, de MateBook X, die onder meer een pop-up camera in het toetsenbord heeft; Dat moet plaats sparen rond het scherm en de randjes zo smal mogelijk houden. Richard Yu, CEO van Huawei, spreekt over een zeer respectabele 91 procent schermruimte voor zijn nieuwe laptop. Spijtig genoeg zijn er momenteel geen plannen om het ding ook in België op de markt te brengen.

MediaPad M5

Wat krijgen we dan wel? Voor ons land, en enkele van onze buurlanden, staat de MediaPad M5 op het programma. Het gaat, zoals de naam al aangeeft, om een entertainment-toestel waarmee je kan lezen, spelletjes spelen of films kijken. Het toestel komt in twee versies, een met een diameter van 8.4 inch, en eentje van 10.8 inch, beiden uitgerust met een 2K-scherm (2560x1600). De kleinste van de twee heeft twee Harman Karton stereoluidsprekers, zijn grote broer zelfs vier.

Interessant aan deze (duurdere) tablets is dat ze onder de motorkap best goed zijn uitgerust, en dat zeker de 10 inch-variant op zich moet kunnen staan als een laptopvervanger. Je kan er een 'full size' toetsenbord voor kopen dat het makkelijk moet maken om er ook kantoorwerk op uit te voeren. Het is alvast een tijdje geleden dat we nog een stevig toestel in deze prijsklasse, en met deze positionering, gezien hebben.

Een en ander kadert in Huawei's tabletstrategie, zo legt het bedrijf zelf uit. Het staat nu in de top drie van tabletaanbieders wereldwijd, en ook in België wilt het marktaandeel winnen. "We ambiëren dit jaar tien procent van de (tablet)markt in te nemen met onze huidige en toekomstige producten" , zo zegt country manager Dirk Pauwels in een persbericht. De tablets zijn vanaf midden maart verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 349 voor de 8.4 inch, en € 399 voor de 10.8 inch.