Huawei laat neprecensies schrijven in ruil voor het testen van nieuwe Mate 10 Pro

De techsite 9to5Google heeft een opvallende oproep in een Facebook-groep van Huawei gevonden. De Chinese smartphonefabrikant heeft aan haar volgers gevraagd om een recensie te schrijven van de Mate 10 Pro nog voor ze het toestel in handen hebben gekregen.

Vijf sterren

Het bewuste Facebook-bericht dateert van 31 januari, en het werd geplaatst is een groep met meer dan 60.000 leden. "Ben je klaar voor de Mate 10 Pro? We zoeken bèta-testers in de VS. Zo kan je deelnemen: vertel ons WAAROM je de Mate 10 Pro wilt in de recensies van Best Buy", aldus een fragment van het bericht.

De oproep van de Chinese techgigant bleek een succes, want op de Amerikaanse consumentensite Besy Buy was de Mate 10 Pro al goed voor vijf sterren op basis van meer dan honderd recensies. Later heeft Huawei bekend gemaakt dat negen van die 'recensenten' uitgekozen zijn om het toestel echt te mogen testen.

Wantrouwen in de VS

Met de actie wilde Huawei waarschijnlijk in de VS een positief beeld scheppen van haar nieuwe vlaggenschip, nog voor het toestel op de markt verschijnt. Het bedrijf is er namelijk niet in geslaagd is om haar nieuwe toestel te verkopen via contracten met de Amerikaanse telecomproviders. Een ernstige tegenslag voor Huawei, omdat de meeste aankopen van smartphones in de VS verlopen via contracten met providers.

De overheid van de Verenigde Staten voert de laatste weken een verhoogde druk op providers om af te zien van de verkoop van Chinese toestellen. Het land verdenkt bedrijven als Huawei en ZTE nauwe banden te hebben met de Chinese politiek. Om die reden liep Huawei onder meer belangrijke deals mis met de providers AT&T en Verizon.