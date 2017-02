Huawei lanceert de P10 (en plaatst kleurtjes boven specificaties)

De P10 is een 5,5 inch smartphone en volgt in de lijn van de vorig jaar gelanceerde P9. Het toestel beschikt over een Kirin 960 octa core chip (4X 2,4 GHz en 4x 1,8 GHz) met 4 gigabyte RAM en 64 gigabyte opslag. De GPU is een Mali G71 MP8. De batterij is een stevige 3200 mAh en je zou met het toestel een dag verder kunnen na slechts een half uur opladen.

Tegelijk is er de P10+, een gelijkaardig toestel maar met 6 gigabyte RAM, 128 gigabyte opslag en een stevige 3750 mAh batterij. Beide toestellen zullen vanaf eind maart beschikbaar zijn in België voor 599 euro (P10) en 749 euro (P10+).

Volgens Huawei reageert het toestel in 85 milliseconden op een aanraking. Dat is gelijkaardig als de iPhone 7 Plus en minder dan de 89 milliseconden van de S7 Edge. Ook recycleert het toestel RAM-geheugen waardoor apps tot 30 procent sneller zouden starten. Tegelijk belooft het bedrijf dat de chip ook na 18 maanden, wanneer een telefoon trager begint aan te voelen, snel blijft.

Het gaat vooral om de camera (en de iPhone)

We moeten toegeven dat bovenstaande specificatielijst geen journalistiek topwerk is van Data News. Huawei overspoelde ons tijdens zijn twee uur durende persconferentie met features en bleef daarbij nonstop benadrukken hoeveel beter het wel is dan de (al lang gelanceerde) iPhone 7 en Samsung S7. Maar slechts hier en daar kregen we te horen wat er onder dat 5,5 inch scherm zit. Gelukkig is er Google om die specificaties te vinden. Want ook in het persbericht van Huawei is het zoeken naar specificaties.

Voor de camera is er wel voldoende aandacht. De P10 gebruikt een Leica-lens en werkt voor zijn interne editing-software samen met GoPro.

De camera achteraan is een Summilux-H lens van Leica met F1.8 aperture. Het gaat in praktijk om twee lenzen: een 12 megapixel kleurenlens en een 20 megapixel monochrome sensor die gezichtsdetails beter moet vastleggen.

Er is ook vooraan een Leica-cameralens, maar daarvan weten we enkel dat hij "meer licht kan opvangen om betere foto's te nemen". Huawei benadrukt tijdens de presentatie eindeloos dat je met het toestel professionele foto's kan nemen. Maar vergeet tegelijk te zeggen wat voor een camera het is.

Heel... belangrijke.... kleuren

Huawei heeft zich op enkele jaren tijd opgewerkt tot het derde belangrijkste smartphonemerk in Europa en terwijl Samsung letterlijk het brandje blust van de Note 7 wil het zijn momentum grijpen om dè niet-iPhone smartphone bij uitstek te zijn.

Maar bij dat momentum horen ook de streken die we op dit niveau gewoon zijn. Zo is de P10 er in het dazzling gold, ceramic white, graphite black, rose gold en mystic silver. Goud, wit, zwart, flauw roze en zilver dus.

Maar we zijn gestopt met de persconferentie van Huawei ernstig te nemen toen het podium werd overgedragen aan Leatrice Eiseman, topvrouw bij het Pantone Color Institute, dat kleurstandaarden bepaalt. De experte in kleuren ging vervolgens tien minuten door over hoe de kleur groen ons leven beïnvloedt.

Nadien was het tijd voor deel 2: de kleur blauw. Daarbij hoorden we prachtige dingen als "Blauw heeft iets mysterieus. Het is gelinkt aan de kosmos, het is verbluffend. Er is ook een soort waterige immersie en we passen ons denken daar natuurlijk aan aan. Misschien is blauw niet echt de kleur van water, maar als de lucht er op reflecteert dan stellen we ons beeld er op bij."

Data News deed na de persconferentie een rondvraag bij bevriende journalisten en niemand, onszelf inbegrepen, had enig idee waar Eiseman het over had. Noch wat dit te maken had met een smartphone, behalve dan dat... verrassing de P10 ook in het blauw en groen beschikbaar is. Maar Huawei is vandaag een grote smartphonespeler, en bij grote smartphonespelers horen vreemde presentaties.

(Voorlopige) conclusie

Als de P10 in de lijn van de persconferentie ligt, dan is het toestel veel te druk, grotendeels overbodig en gevuld met inhoud die nergens op slaat. Maar als we kijken naar de specs dan legt de Chinese smartphonemaker de lat opnieuw een stukje hoger aan een zeer scherpe prijs. Tot we het toestel zelf reviewen geven we hen daarom het voordeel van de twijfel dat het vooral dat tweede zal zijn.