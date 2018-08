Huawei P20 Pro uitgeroepen tot smartphone van het jaar

EISA is een samenwerking tussen internationale specialisten op het gebied van consumentenelektronica. Voorheen stond die afkorting voor European Imaging and Sound Association, maar dit jaar werd het aantal deelnemers stevig uitgebreid met ook leden van buiten Europa. Daarom staat de 'E' van EISA voortaan voor 'Expert'.

Alle producten die genomineerd zijn voor een EISA Award ondergaan een uitgebreid reviewproces in meerdere fasen, waaronder intensieve tests om hun technologie, design en innovatiegehalte te beoordelen.

Daaruit hebben de leden van EISA de Huawei P20 Pro als beste smartphone van het jaar gekozen. De leden van EISA beschrijven de P20 Pro als "de perfecte compagnon voor mobiele gebruikers en voorloper op het gebied van mobiele fotografie." De P20 Pro is, volgens het rapport, "een winnende combinatie van uitstekende hardware, lenzen en vakmanschap".

Beste consumentensmartphone: Nokia 7 plus

De Nokia 7 plus werd dan weer verkozen tot 'consumer smartphone' van het jaar. "Door ervoor te zorgen dat alle componenten in perfecte harmonie samenwerken met Android One, heeft HMD Global met de Nokia 7 Plus een smartphone ontwikkeld die vooral in de smaak valt vanwege z'n extreme betrouwbaarheid", staat te lezen op de EISA-website.

Daar zijn ook de prijswinnaars van andere categoriëen terug te vinden. De awards zullen worden uitgereikt tijdens IFA, de grootste consumentenelektronicabeurs ter wereld, die van 31 augustus tot 5 september plaatsvindt in Berlijn.