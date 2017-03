Huawei rukt op in door HPE en Dell gedomineerde servermarkt

Volgens analistenbureau Gartner daalde de omzet uit servers in het vierde kwartaal met 1,9 procent op jaarbasis of met 0,6 procent op basis van het aantal machines. Op jaarbasis daalde de markt met 2,7 procent omzet en kwamen er slechts 0,1 procent toestellen bij. Of met andere woorden: er worden ongeveer evenveel servers verkocht, maar er wordt minder voor betaald.

Gartner zelf wijst er op dat hyperscale datacenters, de gigantische datahuizen van Facebook, Google, Amazon, Microsoft..., groeien, maar het enterprise-segment groeit trager onder meer door virtualisatie en de overstap naar cloudtoepassingen die net meer in hyperscale datacenters zitten.

Op basis van omzet blijft HPE de marktleider gevolgd door Dell, IBM, Huawei en Lenovo. Vooral Huawei doet het daarbij goed. Het bedrijf zit nog ver achter de grootste spelers, maar kon op een jaar tijd zijn omzet met 88,4 procent doen toenemen. Of anders gezegd: De chinese telecomfabrikant wint wat andere spelers verliezen.