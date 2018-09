Huawei's Kirin 980 SoC focust verder op AI

De Kirin 980 is de opvolger van de vorig jaar gelanceerde Kirin 970. Het gaat niet enkel om een processor maar om een system-on-a-chip, een geïntegreerde combinatie van CPU, GPU en een dual NPU (Neural Processing Unit). Die laatste moet het volgens Huawei mogelijk maken om rijke AI-ervaringen te voorzien zonder de nood om alle data via de cloud te sturen.

Dat laatste is niet onbelangrijk. Om bijvoorbeeld voorwerpen op foto's te herkennen, moet een processor snel veel beelden kunnen verwerken. In het geval van de Kirin 980 zijn dat er 4.600 per seconde.

De grafische verwerking gebeurt met een Mali-G76 chip die 46 procent beter presteert dan zijn voorganger en 178 procent energie-efficiënter is. De CPU, een octa-core, beschikt over twee Cortex A76 processors, twee Cortex A76 processors en vier Cortex A55-cores. De eerste twee paar zijn respectievelijk voor hoge en langere prestaties. De vier A55 cores moeten de minder intensieve zaken aandrijven wat vermoedelijk het batterijverbruik zal beperken.

Gelijk met de lancering onthult Huawei ook dat de Kirin 980 in de nieuwe Mate-reeks zal verschijnen. Die zal het bedrijf op 16 oktober lanceren.