Huawei's nieuwe Porsche Design-P20 komt met twee primeurs

De zogenaamde Porsche Design Mate RS, is het eerste toestel voor consumenten met een vingerafdruksensor onder het scherm. Eerder toonde Vivo op de MWC-beurs al een toestel die deze technologie aan boord had, maar dat werd toen voorgesteld als een concepttoestel. Al is die telefoon onlangs ook op de Chinese markt verschenen.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe goed de functie precies werkt, omdat ze nog niet geactiveerd was bij de testtoestellen die journalisten in handen kregen. Huawei heeft ook aan de achterkant van de telefoon een gewone vingerafdrukscanner voorzien.

Hoge opslag, hoge prijs

Verder brengt Huawei als eerste fabrikant ook 512GB flashgeheugen naar smartphones. Onlangs raakte bekend dat het bedrijf een toestel met dergelijke capaciteit had aangekondigd bij een Chinese regulator. De Porsche design-variant komt zowel in een 256GB- en een 512Gb-model die respectievelijk 1.695 euro en 2.095 euro kosten.

Opmerkelijk is dat dit toestel, in tegenstelling tot de P20 en de Pro, zonder 'notch' komt aan de bovenkant van het scherm. Verder is er onderaan de telefoon het Porsche Design-logo te zien. De Porsche Design Mate RS zal volgens de nieuwssite The Verge vanaf 12 April in Europa verkrijgbaar zijn. Al werd er nog niet offcieel bevestigd of het toestel naar België zal komen.