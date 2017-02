Huawei's nieuwe smartwatch in april naar België

De Watch 2 beschikt over Bluetooth, GPS, NFC en wifi. Maar er komt ook een versie met LTE (4G) en ruimte voor een nanosim of esim. Dat wil zeggen dat je het horloge ook kan gebruiken zonder smartphone, wat vooral voor sporters interessant is.

Huawei lanceert het toestel op het Mobile World Congress in Barcelona, vlak na de P10 smartphone. Volgens Richart Yu, hoofd van de consumentenafdeling van het bedrijf is het toestel met zijn 57 gram de lichtste onder de smartwatches. "It is made for free spirits", klinkt het. Een gewaagde uitspraak voor een Chinees bedrijf.

Het toestel is water en stofdicht tot op IP68, heeft 4 GB opslag en draait op Android Wear 2.0. Volgens Huawei kan het toestel 21 dagen in horlogemodus blijven gaan. Bij normaal gebruik is dat 2 dagen. Het prijskaartje begint bij 329 euro voor de versie zonder 4G. Voor de editie met simkaart of de speciaal door Porsche ontworpen versie betaalt u vermoedelijk iets meer.