Huawei stelt P20 Pro voor: fotokwaliteit moet verschil maken

Hoe maak je foto's met je smartphone? Door eerst de pro-instellingen te doorlopen? De kans is groter dat u vanuit de losse pols mikt naar uw onderwerp en afdrukt om een foto te maken. Huawei vertrekt vanuit die veronderstelling om de automatische fotomodus verder te verbeteren. En dat is waar artificiële intelligentie (AI) in het verhaal past. Huawei introduceerde AI eerder al in de Mate 10 Pro via een NPU (een Neural Processing Unit oftewel aparte neuroprocessor-op-een-chip, nvdr.), en verbetert die functionaliteit nog in de zopas voorgestelde P20 Pro. De AI herkent het onderwerp dat je wil fotograferen, de context en de lichtomstandigheden, en past de instellingen van de camera navenant aan. Dat moet dus onder alle omstandigheden een beter geslaagde foto opleveren die - welja - een kind ook kan maken.

Vier lenzen

Maar de P20 Pro heeft daarvoor ook wel de nodige hardware nodig. Die levert partner Leica onder de vorm van een camerasysteem met drie lenzen op de achterkant en één selfie-cam op de voorkant (24 megapixel, F 2.0). Drie lenzen op de achterkant dus, die ook altijd gebruikt worden wanneer je een foto neemt: één beeld via de monochrome lens (20 megapixel), één via de RGB-kleurensensor (40 megapixel maar liefst) en één via de telelens (8 megapixel). In combinatie met een dieptemeting (laser transmitter en ontvanger) en dus de nodige AI-algoritmes en een variabel diafragma (f/1.8, f/1.6 en f/2.4) moet dat een perfecte foto opleveren.

Of Huawei ook echt die belofte kan waarmaken, is uiteraard iets wat we uitgebreid zullen testen. Data News kreeg wel al de kans om even met het toestel te spelen en de initiële resultaten ogen veelbelovend. Met 5X hybrid zoom - een combinatie van 3x hardwarematige zoom via de telelens en software - kan je bijvoorbeeld inzoomen op objecten die dan nog steeds mooi omlijnd blijven: geen lelijke, vage pixelbrij in de foto. Ingezoomde testfoto's ogen spectaculair beter, in vergelijking met de nog niet eens zo lang geleden gelanceerde Huawei Mate 10 Pro, of met de Galaxy S8 van Samsung. Een ander voorbeeld van het nut van AI is de 'predictive autofocus' functie. AI herkent bijvoorbeeld de bewegingen van een bloemetje in de wind, en zal de autofocus continu aanpassen. Maar AI weet ook wanneer u een document fotografeert of helpt u om de horizon in een landschapsfoto recht te houden. "AI zorgt voor de brug tussen camera, gebruiker en de mogelijkheden. Het toestel kiest zélf altijd de juiste instellingen", belooft Arne Herkelmann, Head of Smartphone Portfolio & Planning Europe bij Huawei. Op het 6.1" grote AMOLED-scherm (18.7:9 FHD+, 2240 x 1080) ogen de eerste resultaten alvast veelbelovend.

'Weg met dat statief'

Maar nog impressionanter en wat zeker uitnodigt tot extra testen, is de belofte om stabiele beelden te kunnen schieten in donkere omgevingen. "Geen statief meer nodig dus om bijvoorbeeld 's nachts foto's van een skyline vol lichtjes te kunnen maken", beweert Herkelmann zelfs: een combinatie van AI en beeldstabilisatie. Het komt er op neer dat de camera tot 8 seconden lang beelden schiet in verschillende exposure (ISO-gevoeligheid) en die vervolgens 'samenplakt' tot één jpeg-foto. Nogmaals: enkel testen zullen uitwijzen of die foto's bijvoorbeeld niet té artificieel ogen.

De P20 Pro krijgt een - helaas eveneens indrukwekkend ogend - prijskaartje van 899 euro mee. Meteen de duurste Huawei ooit - zelfs 100 euro meer dan de pas nog gelanceerde Mate 10 Pro en een prijsniveau dat zelfs boven dat van de Samsung Galaxy S9 zit. Om die pijn te verzachten pakt de fabrikant wel uit met een presale-actie waarbij enthousiaste kandidaat-kopers er een Bose noise cancelling headset (QC35 II) ter waarde van 379,95 euro bij krijgen. Vanaf 13 april is de P20 Pro beschikbaar.

P20 en P20 Lite

Naast de P20 Pro (met 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslag) komt er overigens ook nog een P20 en P20 Lite aan. De P20 (5,8", 649 euro, verkrijgbaar vanaf 6 april) krijgt een dubbele camera (12 megapixel en 20 mp monochroom) achteraan, maar voorop wel dezelfde 24 mp selfiecamera als de P20 Pro. De P20 Lite past met een prijskaartje van 369 euro in het middengamma en voorziet in een 16 megapixels camera op de voorkant en een 16 mp + 2 mp dubbele camera op de achterkant.