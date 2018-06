Huawei trekt naar de automobielmarkt met platform voor slimme wagens

Het gaat om het OceanConnect IoV Platform dat Huawei op Cebit voorstelt. Die moet een soort backbone vormen voor fabrikanten van slimme voertuigen. Het gaat daarbij niet enkel om meerdere voertuigen tegelijk verbinden, ook over het verzamelen van data over de toestand van het voertuig, rijgedrag, rijprofielen en uiteraard big data om de grotere evoluties te vatten.

"De output van het voertuig kan de duurzaamheid en betrouwbaarheid verbeteren. Voor elektrische wagens betekent dat bijvoorbeeld weten hoeveel je wagen verbruikt door te rijden en hoeveel door de airco aan te zetten. Maar ook om te leren hoe lang de batterij op termijn nog zal meegaan," licht Peng Bin, Chief Solution Architect voor de IoT portfolio en Cloud Core Network bij Huawei toe tijdens de persvoorstelling.

De data via het platform loopt via de cloudoplossingen van Huawei waarbij alles rond big data en analyse in een private cloud zit, gekoppeld aan een public cloud voor concrete applicaties. Voor die publieke cloud werkt Huawei in Europa onder meer samen met Orange, Telefonica en Deutsche Telekom.

Daarnaast wil het OceanConnect platform een ecosysteem zijn om ook externe diensten toe te laten. Een van die denkpistes is het vereenvoudigen van wagenverhuur. "Je zal een wagen kunnen huren enkel en alleen met je smartphone", zegt Jean Leflour, senior vicepresident Connected Vehicle en Services Architecture Strategy bij de PSA Group, dat onder meer de merken Citroën, Peugeot en Opel bezit. Wel is hij snel om te nuanceren dat zijn bedrijf wil blijven samenwerken met bestaande autoverhuurders.

Tot slot moet het platform ook een 'evolution enabler' zijn. Naast IoV (Internet of Vehicles) mikt het op zogenaamde V2X: een voertuig verbinden met andere, niet auto-gebonden, zaken om zo voor een betere mobiliteit en veiligheid te kunnen zorgen.

Citroën DS 7

De DS7 van Citroën is de eerste wagen op het OceanConnect platfrom. Huawei werkt hiervoor samen met PSA Group als IoT partner. Ook zijn er samenwerkingen met FAW Group en Guangzhou Automobile Group. Zij focussen zich echter op de Chinese markt, waar ze onder meer namens fabrikanten als Toyota, Volkswagen, Honda, Fiat en anderen auto's produceren.

Leflour (PSA) belooft alvast dat zijn bedrijf elke zes maanden nieuwe services zal uitbrengen met het platform. Dat is opmerkelijk als je weet wagenfabrikanten hun nieuwe diensten doorgaans afstemmen opde release van nieuwe modellen, die elkaar pas na jaren opvolgen.