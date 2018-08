Huawei verovert West-Europa

De cijfers, die werden ingekeken door The Verge, tonen een paar opmerkelijke trends. Samsung blijft marktleider met 32,40 procent marktaandeel in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is een lichte daling tegenover het eerste kwartaal (35,90 procent) en dezelfde periode een jaar geleden (36,40 procent).

Internationaal waren er al tekenen dat Huawei Apple had ingehaald als tweede grootste speler. In West Europa is dat sinds dit kwartaal overduidelijk. Huawei gaat van 16,60 procent naar 24,80 procent marktaandeel. Op een jaar tijd wist het bedrijf zijn aanwezigheid te verdubbelen in onze regio.

Apple kan vandaag 22,50 procent van de markt bekoren, een stevige daling ten opzichte van begin dit jaar (27,20 procent) en een lichte daling ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Al merkt The Verge terecht op dat dit marktaandeel doorgaans enorm afhangt van de komst van een nieuwe iPhone. Apple zal waarschijnlijk dit jaar dus nog een inhaalbeweging maken.

Ook Xiaomi, dat nog geen jaar op de Europese markt is, steeg het afgelopen kwartaal van 2,10 procent naar 3,80 procent. Het Frans-Chinese Wiko sluit de top vijf af en steeg de afgelopen drie maanden van 2,5 procent naar 3 procent.

Top 5 wordt groter

Hoewel het interessant is om de opmars van Huawei en de lichte daling bij Apple en Samsung aan elkaar te linken, loont het ook de moeite om te kijken naar de rest van de markt.

Begin 2017 was de top vijf nog goed voor 76,6 procent van de markt. Vandaag is dat 86,5 procent. Of anders gezegd: De markt wordt gedomineerd door Samsung, Huawei, Apple en op termijn mogelijk Xiaomi (dat net zoals Huawei zeer dominant is in de Chinese thuismarkt). De groei van Xiaomi en Huawei gaat voor een stukje ten koste van Apple en Samsung, maar mogelijk nog meer van merken buiten die top vijf zoals Sony, LG, Motorola, HTC, Asus, Blackberry, of Nokia.