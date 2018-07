Huawei verwacht geen sancties van de VS

Huawei is de derde grootste smartphonemaker ter wereld en levert bij verschillende operatoren, ook in België, telecommateriaal. Hoewel het om een privébedrijf gaat, krijgt het bedrijf al enkele jaren het verwijt, vooral uit Amerikaanse hoek, te nauwe banden te hebben met de Chinese overheid.

Maar Huawei verwacht niet dat dat tot sancties zal leiden, zoals het concurrent ZTE overkwam. Dat zegt Ken Hu, een van Huawei's drie voorzitters, aan Le Journal du Dimanche:

"Het is moeilijk zoiets in te beelden. Tien jaar geleden hebben we een systeem opgesteld om onze export te controleren en dat werkt zeer efficiënt. Ons beleid is om alle wetten en reguleringen die Europa, de VS of de Verenigde Naties introduceren zo nauw mogelijk te implementeren."

Hu doet de uitspraak nadat ZTE in de VS wel een sanctie kreeg waardoor het geen toegang meer krijgt tot Amerikaanse producten, zoals computerchips. Die kwam er omdat ZTE technologie verkocht aan landen als Iran en Noord-Korea.

Wel nuanceert hij dat de logistieke ketting van het bedrijf wereldwijd actief is, maar dat het op dit moment Amerikaanse chips blijft kopen.

Huawei krijgt al enkele jaren kritiek vanuit de VS. Het land suggereert al sinds 2012 dat het bedrijf haar telecommateriaal en smartphones zou kunnen inzetten om te spioneren. De overheid kelderde om securityredenen begin dit jaar daarom nog een deal tussen Huawei en AT&T om smartphones van eerstgenoemde te gaan verkopen. Al moet daarbij worden opgemerkt dat de VS nog nooit een bewijs publiek heeft gemaakt dat de operator effectief spioneert namens de Chinese overheid.