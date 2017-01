Hugo Barra treedt af bij Xiaomi

Barra was de afgelopen 3,5 jaar vicepresident Global Operations bij Xiaomi en in die hoedanigheid was hij het gezicht van Xiaomi in het buitenland op het moment dat het bedrijf de smartphonemarkt wou veroveren. Daarvoor werkte de Brazilliaan voor Google in de VS en was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van Android.

Vandaag laat Barra weten via Facebook dat hij om gezondheidsredenen China verlaat en terugkeert naar Silicon Valley. Daar zal hij blijven werken voor het bedrijf, maar in een andere, nog niet bekende, rol. Senior vicepresident Xiang Wang neemt zijn taken in China over.