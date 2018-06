Huisarts schrijft alsmaar meer digitale getuigschriften

Bijna 4.000 huisartsen, oftewel ongeveer 1 op de 3 huisartsen maakt gebruik van eAttest: de softwaretoepassing om getuigschriften digitaal naar het ziekenfonds te versturen en die de traditionele kleefbriefjes vervangt. In totaal zijn al meer dan 1,5 miljoen getuigschriften digitaal verzonden en verwerkt. Dat meldt het Nationaal Intermutualistisch College. Die toepassing werd in februari gelanceerd maar is niet verplicht.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is zeer tevreden dat het gebruik van het eAttest in de lift zit. "Dankzij de digitale verwerking van hun getuigschriften hoeven patiënten niet langer papieren rond te brengen en krijgen ze hun geld sneller terug via het ziekenfonds", aldus de minister. "Ook voor huisartsen betekent dit digitale circuit een serieuze stap vooruit. Zij zien hun administratieve last verminderen en kunnen daardoor meer tijd besteden aan de zorg voor hun patiënten. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het gebruik van deze toepassing de komende maanden verder zal toenemen."

Toch kende eAttest een hobbelig opstartparcours en verliep de adoptie aanvankelijk traag. Zo riep eind maart de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) huisartsen nog uitdrukkelijk op om niet langer het elektronisch attest te gebruiken. Reden: het eAttest dat geen enkele bewijskracht zou hebben naar de fiscus, aldus de BVAS. In april werd dat euvel wel opgelost na een vergadering op de FOD Financiën met het NIC en het Riziv.

Het gebruik van eAttest is niet verplicht. Uw huisarts maakt er nog geen gebruik van? "Patiënten doen er goed aan om hun huisarts ernaar te vragen", aldus het Nationaal Intermutualistisch College dat er nog aan toevoegt dat alle softwarepakketten voor Belgische huisartsen ondertussen erkend zijn om het eAttest aan te bieden.