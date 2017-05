Huur je persoonlijke butler met Belgische app

Via de applicatie voor je smartphone kan je iemand inhuren om taken zoals tuinieren, dogsitten of de afwas voor je te laten doen. "Tijd is zowat het enige dat je niet kan kopen... Lange werkdagen en de moeilijke verkeerssituaties in grote steden zoals Brussel inspireerden ons om deze butler-app te maken", aldus oprichter Christopher Degraeve "We wilden een leuk, snel en gebruiksvriendelijk mobiel platform dat het leven van de Brusselaars aangenamer en eenvoudiger maakt."

Indien je een butler wil inhuren moet je enkel de app openen en een aanvraag indienen. Butlers in de buurt kunnen je opdracht bekijken en ervoor kiezen deze al dan niet te aanvaarden. Nadat je duidelijk maakt wat de locatie, tijdstip en de maximale hoeveelheid geld die je wil spenderen is, gaat de butler aan het werk. De betaling vindt pas plaats na het vervolledigen van de opdracht.

Momenteel zijn er zo'n tweehonderd butlers beschikbaar in Brussel. Het butlerkorps bestaat uit studenten die werken onder de deeleconomiewet. Op termijn wil 'Your Private Butler' het platform uitbreiden naar 500 dienstverleners. De app is gratis te downloaden in de App Store en is voorlopig enkel beschikbaar voor iOS.