'Hybride aangetekende zending' vanaf nu mogelijk via Belgische postdienst

CEO Thierry Brugma: "De klant bezorgt zijn aangetekend schrijven via mail aan ons, maar een fysieke brief hiervan wordt door een postbode van TBC-Post aan de ontvanger aangeboden". In praktijk betekent dit dat de nodige informatie doorgemaild wordt naar TBC-Post. Zij zorgen ervoor dat de informatie op papier wordt afgedrukt. Daarna wordt de brief verzegeld en verzonden zoals een klassieke aangetekende zending. Volgens het persbericht kan de klant de locatie van zijn hybride zending ook volgen via de website van TBC-Post.

Een zending van TBC-Post zou net zoals bij bpost zes euro kosten voor het frankeren. Een hybride zending van een zwart-witbladzijde zou 30 cent kosten, een bladzijde in kleur 42 cent. Een officieel ontvangstbewijs kost ook net evenveel als bij post, namelijk 1,25 euro.

Elektronische aangetekende zendingen zijn geen primeur voor België. Eerder introduceerde het Waalse bedrijf Ipex onder andere nog een plug-in voor Outlook waarmee aangetekende zendingen volledig elektronisch verstuurd kunnen worden.