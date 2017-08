Hyperloop-pod van Elon Musk haalt snelheidsrecord

Het nieuwe snelheidsrecord komt er amper drie dagen na het record van een Duits studententeam, dat met een prototype een snelheid van 324 kilometer per uur wist te halen in de SpaceX Hyperloop Pod-wedstrijd. Die wedstrijd werd opgezet door Elon Musk, met de bedoeling om een prototype voor de ideale 'pod' te vinden , het 'wagentje' dat verneld wordt in de Hyperloop.

Sommige van die prototypes worden in de eerste 180 meter van de 1.2 kilometer-lange testbuis op gang gebracht door een 'pusher pod', die voorzien wordt door SpaceX zelf. Na de wedstrijd werd die lancerings-pod ook eens op z'n eentje door de vacuümbuis gestuurd. 'We wilden eens zien tot wat dat ding in staat was als het de studenten-pods niet moet voortduwen', legde Elon Musk uit bij een filmpje dat hij op Instagram plaatste. Bij die test werd een nieuwe recordsnelheid van 355 kilometer per uur opgemeten. Volgens Musk zou het met enkele aanpassingen mogelijk moeten zijn om tegen volgende maand al 500 kilometer per uur te halen.

In de bijna-luchtledige tunnel ondervinden de pods amper luchtweerstand waardoor ze -in theorie - snelheden boven de 1000 kilometer per uur moeten kunnen halen. Volgens tech-orakels zal de hyperloop de trein vervangen als transportmiddel tussen steden.