IBM boekt minder omzet maar cloud business boomt

IBM boekt hiermee nu al 20 kwartalen op rij minder omzet. Daling is te zien bij Global Business Services, Technology Services & Cloud Platforms en Systems.

Cloud

Wat in ieder geval wel groeit is de cloud omzet, afgelopen kwartaal groeide dit met 33 procent naar 3,5 miljard dollar. Ook wist IBM meer omzet te boeken rond producten en diensten rond analytics (plus 6 procent), mobile (plus 20 procent) en security (plus 9 procent).

Blockchain

CEO Ginny Rometty (foto) is positief en zegt volop in te zetten op 'emerging technologies' zoals blockchain en quantum computing. Ook zijn er groeikansen met Watson diensten, zoals voor financial services, gezondheidszorg, wetenschap, IoT en security.

Na de tweede helft zal IBM het beter doen, zo is de verwachting.

