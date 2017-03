IBM bouwt kwantumcomputer voor wetenschap en bedrijfsleven

'IBM Q', zoals de technologie gaat heten, zal via het cloudplatform van het bedrijf geleverd worden en heeft als doel de toepassingsgebieden van kwantumtechnologie uit te breiden.

Veel technologieën die op klassieke computersystemen werken zijn in staat om patronen en inzichten te ontdekken in grote hoeveelheden data. Kwantumcomputers opereren echter op een heel ander niveau: ze bieden oplossingen voor belangrijke problemen waarin patroonherkenning niet meer volstaat. Bijvoorbeeld omdat er simpelweg geen data beschikbaar zijn, en de vereiste rekenkracht om uit alle mogelijke opties een antwoord te destilleren niet toereikend is, aldus IBM.

De IBM Q-systemen worden ontworpen om de problemen op te lossen die momenteel nog te complex zijn voor klassieke computersystemen. Wetenschappers zien bijvoorbeeld op het gebied van scheikunde een belangrijke rol weggelegd voor kwantumtechnologie.

Voor eenvoudige moleculen zoals cafeïne kan het aantal kwantumtoestanden in het molecuul extreem groot zijn - zelfs zo groot dat de rekenkracht van alle computers die in de toekomst nog gebouwd worden niet genoeg is om tot op een oplossing te kunnen komen.

Vorig jaar stelde IBM al een kwantumcomputer met vijf qubits publiekelijk beschikbaar via de cloud. Sindsdien hebben 40.000 gebruikers uit 100 landen ruim 275.000 kwantumexperimenten uitgevoerd, waaruit tot op heden vijftien onderzoeksrapporten voortvloeiden. In tegenstelling tot zeer gespecialiseerde en beperkte toepassingenvan andere partijen, zijn IBM's universele kwantumcomputers de enige systemen waarvan bewezen is dat ze exponentieel meer rekenkracht hebben dan bestaande, klassieke computersystemen. Hieraan is ruim drie decennia aan onderzoek vooraf gegaan.

