IBM bouwt zijn krachtigste kwantumcomputer tot nu toe

Volgens Engadget zullen de twee computerplatformen in staat zijn problemen te berekenen die voordien onmogelijk op te lossen waren. Kwamtumcomputers kunnen bijzonder complexe berekeningen uitvoeren in een kortere tijdspanne. IBM beweert dat het systeem in staat is problemen op te lossen die we zelfs nog niet bedacht hebben. Het zou toelaten nieuwe medicijnen te ontwikkelen door chemische interacties te ontrafelen of artificiële intelligentie efficiënter maken bij grote datasets.

Momenteel wil het bedrijf de computers gebruiken voor commerciële en wetenschappelijke toepassingen. De Quantum Experience Machine van 5 qubits staat al sinds vorig jaar open voor het grote publiek. Tegen betaling is het mogelijk je eigen experimenten en algoritmes te laten draaien op het systeem. De computer heeft ondertussen al 300 000 experimenten uitgevoerd. De 16 qubit-processor die de machine nu krijgt, zou in staat moeten zijn nog moeilijkere berekeningen uit te voeren.

Wat zijn kwantumcomputers?

Kwamtumcomputers werken op een heel andere manier dan klassieke computers. Klassieke systemen werken enkel met nulletjes en eentjes, een binaire voorstelling van gegevens. Bij kwantumcomputers wordt data voorgesteld door qubits. Die werken volgens twee basisprincipes uit de kwantumfysica: kwantumverstrengeling en superpositie. Superpositie betekent dat elke qubit tegelijkertijd zowel 0 als 1 kan zijn. Verstrengeling betekent dat de toestand van qubits (0 of 1) in superpositie van elkaar afhankelijk kunnen zijn. Dankzij beide fenomenen stijgt de rekencapaciteit van kwantumcomputers exponentieel naarmate het aantal qubits toeneemt. Twee qubits kunnen zich in een superpositie van vier toestanden bevinden, drie qubits in een superpositie van acht staten enz.