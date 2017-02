IBM brengt machine learning naar... de mainframe

De mainframe is een overlever: een dinosaurus waarvan al jarenlang het uitsterven voorspeld is. Maar ook in ons land is de stokoude mainframe nog steeds in trek: voornamelijk bij banken en verzekeraars. Wereldwijd zijn die grote machines die doen denken aan vorige decennia wereldwijd ook nog in gebruik bij bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen en grote retailers.

IBM begon in 1952 met de productie van mainframes en in de jaren '60 en '70 was het marktaandeel van IBM overweldigend. IBM wil nu nieuwerwetse technologie als 'machine learning' in de traditionele mainframe introduceren. Enkele belangrijke technologische componenten van Watson komen in het nieuwe 'cognitive platform' IBM Machine Learning, en dat zal éérst op de z System mainframe beschikbaar zijn, zo kondigt IBM aan. Nadien moet IBM Machine Learning ook zijn intrede kunnen doen in private clouds die ondernemingen zelf opgezet hebben.

IBM Machine Learning is een dienst die data scientists in bedrijven moet helpen om sneller waardevolle analyses te kunnen halen uit data. Het platform laat toe om hoge aantallen analytische modellen te creëren, te testen en uit te rollen. Het z System mainframe is daar in principe zeker geschikt voor, omdat het dagelijks miljarden transacties kan verwerken. Dat is meteen ook de reden waarom heel wat banken, verzekeraars, overheidsinstanties en retailbedrijven nog steeds bij mainframe blijven zweren.