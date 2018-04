IBM en Belfius verlengen samenwerking tot 2023

Dit is niet de eerste keer dat de twee bedrijven gaan samenwerken. In 2013 sloot IBM en Belfius (toen nog Dexia België) al een miljardencontract over de uitbesteding van de ICT-infrastructuur aan IBM. Daar werd toen al een joint venture voor opgericht genaamd Innovative Solutions for Finance (IS4F), die naast Belfius ook andere financiële instellingen in Europa bediende voor IBM.

Verlenging

In essentie gaat het hier gewoon om een verlenging tot 2023 van de samenwerking die de twee bedrijven al hadden, maar met enkele aanpassingen aan de precieze werking.

Als deel van de overeenkomst werd er een nieuwe joint venture opgericht in België met IBM als hoofdaandeelhouder. In tegenstelling tot IS4F zal die nieuwe onderneming, PI-Square, enkel voor Belfius Groep IBM's diensten uitvoeren. Ook zijn ondertussen alle werknemers van IS4F overgebracht naar de nieuwe onderneming.

De Amerikaanse techreus zal Belfius Groep door middel van PI-Square verder verschaffen van een 'kosten-efficiënte, robuuste IT infrastructuur en data center services met een sterke focus op cybersecurity, cloud en cognitieve oplossingen'.

Volgens Olivier Onclin, COO van Belfius, is een snelle digitale transformatie van allerhoogst belang. 'Technologie is de sleutel tot vooruitgang in elke organisatie en de financiële sector zet de toon. Als digitale leider in België en een van de snelst groeiende spelers in mobile banking wereldwijd, willen we met PI-Square een IT services provider opzetten die exclusief bestemd is voor de Belfius Groep.'

Naar Europees voorbeeld

Belfius Groep is niet de enige Europese bank die voor een Amerikaanse partner kiest voor haar IT-infrastructuur. Het afgelopen jaar sloot IBM al verschillende overeenkomsten ter waarde van meer dan 1,6 miljard euro. Zo werkt het Amerikaanse techbedrijf al samen met meerder Europese financiële instellingen, waaronder het Britse HSBC, het Spaanse BBVA, de Deense Danske Bank en de Zwitserse Banque Cantonale.