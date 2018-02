IBM en Sagemcom winnen contract Vlaamse energiemeters

De keuze voor de twee komt er na een Europese aanbesteding waar IBM en Sagemcom als beste uit de bus komen. Sagemcom doet de ontwikkeling, productie en levering van de meters en het digitale metersysteem. IBM België beheert het systeem om de meters vanop afstand uit te lezen. Het contract voor die samenwerking en de uitrol van de meters loopt over 15 jaar.

De slimme of digitale energiemeter wordt vanaf 2019 in Vlaanderen geïntroduceerd. Naast het uitlezen vanop afstand moet de meter ook beter geschikt zijn voor het moderne energienet, waarbij de consument niet enkel afneemt, maar in veel gevallen ook zelf lokaal stroom produceert en op het net zet.

Volgens Infrax en Eandis gaat het om een standaardmodel dat via een datapoort kan worden uitgebreid met bijkomende slimme toepassingen.

Anderhalf miljard euro

De waarde van het contract voor IBM en Sagemcom wordt niet gecommuniceerd. Wel schat energieregulator de kostprijs van de overstap op anderhalf miljard euro over vijftien jaar.

Dat is voor alle duidelijkheid niet de prijs van het contract, maar omvat ook de plaatsing en andere kosten. Op het kabinet van Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein klinkt het wel dat die schatting in de toekomst nog geactualiseerd zal worden.