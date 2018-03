IBM geeft AI-robothulpje aan astronauten van het ISS

De 'Crew Interactive Mobile Companion' (Cimon) is een robot met AI-algoritmes die gebaseerd zijn op de bekende Watson-software van IBM. Cimon kan zich aan de hand van propellers voortbewegen in gewichtloze toestand. Daarnaast kan hij met behulp van zijn spraak- en beeldverwerking astronauten herkennen, en met ze in interactie gaan. IBM ontwikkelde de robot in samenwerking met Airbus.

Op stage in het ISS

Het is de bedoeling dat de neural networks van de robot bijleren, en daarom zal hij tijdens een soort van stage op het ISS de astronauten mogen assisteren. Cimon kan zich op verschillende manieren nuttig maken. Hij kan onder meer data interpreteren, problemen oplossen en bevelen opvolgen. Als er gevaar dreigt omwille van een technische fout met de systemen van het ISS, zal Cimon onmiddellijk daarvoor waarschuwen.

Verder heeft hij ook een aantal specifieke uitdagingen gekregen. Cimon gaat onderzoekers bijstaan in een proces waarbij eiwitten gekristalliseerd worden in de ruimte. De robot heeft ook een ingebouwde camera aan boord, waarmee hij volgens Airbus een 'complex medisch experiment zal uitvoeren als een intelligente, zwevende camera'.

"Experimenten bestaan vaak uit 100 opeenvolgende stappen, en Cimon kent ze allemaal", verklaart Matthias Biniok hoofdonderzoeker van IBM Watson in een blogbericht. De nieuwe robot heeft een volledig geïntegreerde versie van Watson-AI aan boord. Geen enkele verwerking verloopt volgens de wetenschappers via het internet, omdat dat voorlopig nog een vereiste is in de ruimte.

Psycholoog

Toch is Cimon zelfs nog meer dan een assistentje. Hij houdt zelfs de psychische toestand van de astronauten in het oog. De zwevende robot analyseert onder meer hun emotionele toestand, en verder bepaalt hij ook op welke manier de algemene groepsverhouding van de wetenschappers invloed hebben op de progressie.

"Sociale interactie tussen mens en machine, en tussen astronaut en assistentiesystemen met ingebouwde emotionele intelligentie, kunnen een belangrijke rol spelen in het succes van langere ruimtemissies", verklaart Airbus. Een voorbeeld van zo'n missie is een trip naar de planeet Mars die jaren kan duren.

"Samengevat zal Cimon het eerste AI-gebaseerde missie- en vluchtassistentie systeem zijn", zegt Manfred Jaumann, ingenieur bij Airbus. Voorlopig is Cimon nog volop in de leer. Er is dus nog een lange weg te gaan alvorens astronauten een eigen volwaardige 'R2D2' zullen hebben.