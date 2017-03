IBM lanceert eerste commerciële blockchain-dienst

IBM stelt vandaag Hyperledge Fabric voor, een publieke cloud-dienst die klanten toelaat om veilige blockchain-netwerken te gebruiken. De dienst is een commerciële toepassing van de blockchain code van Hyperledger, een open source project van de Linux Foundation.

Blockchain kennen we vooral als technologie achter de digitale munt Bitcoin. Het wordt onderhouden door een netwerk van computers die alle transacties onuitwisbaar bijgehouden. Daardoor is er niet langer nood aan een centrale autoriteit om de betrouwbaarheid ervan te waarborgen. De technologie is dan ook vooral interessant voor banken. De Fabric blockchain-dienst van IBM zal duizend transacties per seconde kunnen uitvoeren.