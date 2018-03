IBM lanceert eigen digitale assistent

De wereld van digitale 'slimme' assistenten lijkt ondertussen al heel erg drukbevolkt, en dat heeft ook IBM door. De Amerikaanse techgigant mikt met Watson namelijk minder op gebruikers rechtstreeks, maar meer op bedrijven die een AI willen integreren in hun toestellen.

AI op maat gemaakt

In tegenstelling tot Siri en Alexa heeft Watson geen specifieke hardware-vereisten, waardoor hij een groot aantal verschillende functies kan vervullen. Watson Assistant kan in vrijwel alles wat je je kan voorstellen geïntegreerd worden. Van een auto, tot een hotelkamer, vergaderruimte en nog veel meer. IBM benadrukt dat een van de grootste voordelen van Watson het contextuele element is. De AI is niet gebouwd om op een vaste locatie te werken, maar om zich aan te passen aan de hand van de context.

De bedoeling van Watson is echt dat bedrijven een optie krijgen om een AI aan te kopen, en die dan kunnen laten aanpassen om hun vereisten te vervullen. IBM staat zelfs toe dat een bedrijf Watson 'rebrandt' om beter bij het imago van het bedrijf te passen. In tegenstelling tot een AI als Alexa die nog steeds 'Alexa' heet en voorzien is van alle functies die Amazon meegeeft, wil IBM die keuze grotendeels overlaten aan het bedrijf zelf.

Slimmer na elk gesprek

Watson kennen we vooral als de supercomputer van IBM die in 2011 de wereld verbaasde door een populaire televisiequiz te winnen. Die had toen maar één toepassing: het beantwoorden van quizvragen. Intussen is Watson uitgegroeid tot een veel uitgebreider platform dat als clouddienst wordt geleverd en haar antwoorden aanpast aan de hand van de context. Watson wordt niet alleen slimmer door regelmatige software-updates, maar leert ook bij door interactie met mensen. 'Watson leert iedere persoon echt kennen. Na iedere interactie zal de AI beter weten wie een persoon is en wat hem gelukkig maakt,' aldus Kareem Yusuf, algemeen directeur van Watson IoT.

In een ideale wereld zijn volgens IBM alle toestellen met Watson-integratie verbonden via de IBM Cloud. Daardoor worden de gebruikersvoorkeuren en agenda gesynchroniseerd tussen alle toepassingen.

Op hun Think-conferentie toonde IBM al verschillende manieren waarop ze Watson kunnen integreren, bijvoorbeeld als digitale cockpit in de Maserati GranCarbrio met ondersteuning van HARMAN. Daarnaast gaat IBM ook samenwerken met onder andere Airwire, Munich Airport, Kaon Media, Royal bank of Scotland en IFTTT om zo Watson zo breed mogelijk beschikbaar te maken.