'IBM ontslaat opnieuw in de VS'

De totale omvang is onduidelijk maar onder meer de website Thelayoff.com toont deze week opvallend veel meldingen van ontslagen werknemers bij IBM. Ook op de Facebookpagina Watching IBM duiken dergelijke getuigenissen op.

Het lijkt daarbij te gaan om functies bij sales & distribution, vaak werknemers die al meer dan 15 jaar voor het bedrijf werken. Ook tegenover The Register bevestigen werknemers dat het om een ontslagronde gaat en tegenover Wral TechWire zegt een Amerikaanse woordvoerster dat er inderdaad jobs worden geschrapt.

IBM heeft een vreemde relatie met ontslagrondes. Het bedrijf doet dat telkens in kleine groepjes om onder de radar te blijven. Als het bedrijf al communiceert dan is het in zeer bedekte termen. Zo werd de ontslagronde vorig jaar, waarbij ook 228 Belgische werknemers moesten vertrekken, een 'herschikking van de talent pool' genoemd. Maar wel een waarbij er nadien een pak minder mensen in het talentenzwembad zaten.

Eerder deze week haalde Big Blue de krantenkoppen door thuiswerken terug te schroeven. IBM was een pionier door als een van de eerste grote bedrijven werknemers regelmatig van op afstand te laten werken. Sinds deze week is het echter van oordeel dat 'schouder aan schouder' werken beter is voor het bedrijf.

Maar ook hier kunnen we ons afvragen in welke mate het om een verdoken ontslagronde gaat. Een groot aantal werknemers wordt immers verplicht om in één van de zes locaties in de VS te gaan werken, wat voor sommigen neerkomt op verhuizen of ontslag nemen.