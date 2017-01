IBM sluit grote cloud deal met Amerikaans leger

De IBM cloud ondersteunt het ArmyPrivate Cloud Enterprise (APCE) programma die valt onder het Army Private Cloud 2 (APC2) onderdeel. Hierbij worden enkele tientallen applicaties gemigreerd naar de private cloud aldus IBM.

Het Amerikaans leger vindt dat cloud een betere performance biedt en veel veiliger is aldus Lt. Gen. Robert Ferrell, CIO van het Amerikaans leger. Het leger wil zich zo wapenen tegen cyberaanvallen en kosten besparen met softwarelicenties.

De IBM cloud is goedgekeurd met een zogenaamde Defense Information Systems Agency (DISA) Impact Level 5 (IL-5) Provisional Authorization voor het beheren van (niet geheime) datainformatie in een IaaS omgeving. IBM hoopt later in aanmerking te komen voor DISA IL-6 voor het opslaan van geheime data in de cloud.

