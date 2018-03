IBM toont computer zo groot als een zoutkorrel

Veel details over het toestel zijn er niet bekend maar volgens Mashable heeft de computer ongeveer de rekenkracht van een x86 chip. Dat is de chip die eind jaren zeventig op de markt kwam. De kostprijs zou op zo'n tien dollarcent per stuk liggen.

Ondanks de beperkte rekenkracht zou de computer wel in staat zijn om data te verwerken, bepaalde taken rond kunstmatige intelligentie uit te voeren, of fraude te detecteren. Denk daarbij aan (wegwerpbare) microcomputers die kunnen aangeven wanneer er met de verpakking of temperatuur van goederen onregelmatigheden worden geregistreerd.

Het toestel meet 1 op 1 millimeter en zou volgens Mashable honderdduizenden transistoren bevatten. Verdere technische details, inclusief wanneer de microcomputer verschijnt, maakt IBM voorlopig niet bekend.