IBM vestigt nieuw record: revival van magneetband?

Magneetbanden dateren van de spreekwoordelijke oudheid. Ze werden zestig jaar geleden al door IBM op de markt gebracht en konden toen 2 megabyte opslaan. Vandaag ligt de opslagcapaciteit zo'n 165 miljoen keer hoger. In consumentenproducten worden magneetbanden niet meer gebruikt (de allerlaatste floppydisk werd zes jaar geleden geproduceerd). Voor grootschalige dataopslag, zoals videoarchieven of als back-up voor cloudopslag, zijn ze wel nog nuttig. Eigenlijk vormen ze nog steeds de meest veilige, energie-efficiënte en goedkope manier om grote hoeveelheden data op te slaan.

Nu zijn IBM-wetenschappers erin geslaagd om data op een stukje magneetband op te slaan met een dichtheid van 31.15 gigabit per vierkante centimeter -een nieuw record in de wedloop om opslagdichtheid. Dat ligt twintig keer hoger dan bij opslagmedia die nu commercieel te verkrijgen zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om maar liefst 330 terabyte op te slaan op een cartridge die in je handpalm past.

Volgens IBM heeft magneetband het potentieel om in de toekomst terug uit te groeien tot een belangrijk opslagmedium. Elke twee jaar moet de opslagdichtheid kunnen verdubbelen, zegt onderzoeker Mark Lantz.