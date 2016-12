IBM wil 25.000 mensen aannemen in VS

Dat maakte topvrouw Ginni Rometty dinsdag bekend in een opiniestuk in de krant USA Today. De opmerkingen komen een dag voor de ontmoeting van aanstaand president Donald Trump met leiders van grote techbedrijven, waaronder ook Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft en Tesla.

IBM kreeg eerder nog veel kritiek dat het bedrijf Amerikaanse banen zou verplaatsen naar lagelonenlanden als India. Trump zei tijdens zijn verkiezingscampagne herhaaldelijk dat hij zich zou inspannen voor meer werkgelegenheid in de VS.

Goochelen met cijfers

Al zijn de cijfers bij IBM zeer relatief. Het bedrijf maakte begin dit jaar bekend dat het in ons land 233 van de 1.498 banen wil schrappen in ons land. Dat werden er uiteindelijk 228. Ook in Nederland en andere vestigingen, waaronder die in de VS zijn er dit jaar ontslagen gevallen.

Wereldwijd is het bedrijf al jaren aan het afslanken. Eind 2015 werkten er wereldwijd 377.575 voltijdse mensen voor het bedrijf. In 2014 waren dat er 379.592. Daarbij merkte Business Insider op dat IBM in die periode jaar weliswaar 70.000 nieuwe mensen in dienst nam. Al ontsloeg het ook minstens 70.000 mensen. In die context is een aanwerving van 25.000 nieuwe krachten dus een zeer relatief cijfer.

Specifiek voor de VS werkten er volgens de ter ziele gegane officieuze vakbondsorganisatie alliance@IBM in de jaren tachtig nog 230.000 mensen in de VS voor IBM. Begin dit jaar waren dat er 71.000. (Belga/PVL)