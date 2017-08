IBM wil niet dat cio naar AWS trekt

Het gaat om Jeff Smith die afgelopen mei opstapte bij IBM. Maar volgens het bedrijf wil de man nu senior executive worden bij Amazon Web Services, de grote concurrent van IBM in de cloud.

Dat is niet naar de zin van IBM dat nu naar de rechtbank stapt om dat te voorkomen. Met zo'n overstap schendt Smith zijn clausule om niet binnen het jaar voor een concurrent te gaan werken.

Daarbij suggereert het bedrijf dat Smith presentaties over IBM's nieuwe cloud, die in het komende jaar wordt verwacht, zou hebben gedeeld met AWS. Ook zou hij bij zijn vertrek zijn werktelefoon en tablet hebben gewist waardoor IBM niet kan natrekken of er communicatie tussen de twee is geweest vanaf het toestel.

Smith werkte sinds 2014 bij IBM en profileert zichzelf als een agile specialist. Het nieuws van zijn vertrek raakte overigens bekend door een tweet van actrice Mia Farrow. Zij kondigde trots aan dat haar zoon, Fletcher Previn, de nieuwste en meteen jongste CIO van IBM werd.