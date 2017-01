IBM wordt kleiner maar winstgevender

21,77 miljard dollar omzet ging er in het laatste kwartaal van 2017 rond bij IBM, 1,3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar wel iets meer dan de 21,66 miljard verwacht onder analisten.

De nettowinst steeg tot 4,5 miljard dollar of 4,72 dollar per aandeel. Daarmee doet big blue het iets beter dan de 4,46 miljard dollar winst (4,59 dollar per aandeel) een jaar geleden. Tegelijk laat het bedrijf weten dat het ruim 15 miljard dollar uitgaf aan investeringen, R&D en de overname van 15 bedrijven.

IBM ziet zijn traditionele business al jaren afkalven en is onder ceo Ginni Rometty bezig met een omvorming, onder meer naar een as-a-service model. Vandaag komen de positieve cijfers vooral van de zogenaamde 'strategic imperatives' die onder meer cloud, mobile en analytics bevatten. Hier steeg de omzet met 13 procent doorheen het volledige jaar. Goed voor 32,8 miljard dollar omzet in heel 2016.

IBM haalt voor heel 2016 een winst per aandeel van 13,59 dollar per aandeel. Wel merkt analist Toni Sacconaghi van Bernstein tegenover Forbes op dat IBM zijn eigen verwachting van 13,50 dollar winst per aandeel enigszins heeft gered met eenmalige operaties rond belastingen en de verkoop van intellectueel eigendom, in dit geval goed voor 1 dollar winst per aandeel. Dat gebeurt al voor het derde jaar op rij wat de analist doet vermoeden dat de omvorming minder vlot loopt dan gepland.