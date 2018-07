ICANN weigert .islam en .halal vrij te geven

Sinds enkele jaren kan elke organisatie of overheid zijn eigen generiek topleveldomein (gTLD) aanschaffen. Dat wil zeggen dat merken hun eigen .disney kunnen aanvragen en steden hun eigen .gent of .brussels. De voornaamste vereiste is een flinke zak geld op tafel leggen om de goedkeuringsprocedure te doorlopen.

Maar dat lijkt niet te lukken voor gTLD's .islam en .halal, twee namen die al sinds 2012 zijn aangevraagd door het Turkse Asia Green IT (AGIT). ICANN haalde enkele jaren geleden nog aan dat er bezwaar was aangetekend door een aantal overheden, maar blijft nu zonder duidelijke reden de twee domeinnamen vasthouden.

'On hold'

Volgens The Register schendt ICANN haar eigen regels met de houding. Zo werden de domeinen in 2014 'on hold' gezet na bezwaren van enkele overheden in het Midden-Oosten. Maar die bezwaren werden nadien afgewimpeld door onafhankelijke experten. Hoewel die experten werden ingehuurd door ICANN zelf, liet de organisatie nadien verstaan dat het zijn eigen adviseurs niet hoefde te volgen.

ICANN wordt nog meer met de vinger gewezen. Zo zou het de 'on hold'-status bijna ter plekke hebben uitgevonden en zou het intussen vergaderingen hebben gehad met bepaalde overheden over de twee gTLD's. Maar zonder AGIT, de aanvrager van .islam en .halal, vooraf of achteraf te informeren over de inhoud.

AGIT zelf is intussen alle beroepsprocedures aan het uitputten. De laatste daarvan was de onafhankelijke reviewcommissie eind 2015. Die stelde tegen november 2017 vast dat ICANN haar eigen regels heeft gebroken met de 'on hold'-status en door geen informatie te geven over de status van de aanvraag. Daarbij werd ICANN verplicht om het geld voor de procedureaanvraag, bijna 300.000 dollar, terug te storten.

Nogmaals goedgekeurd

Intussen blijft ICANN het dossier blokkeren. Na de vorige reviewcommissie zwaaide het met een extra instantie, de Board Accountability Mechanisms Committee of BAMC. Die moest opnieuw advies geven en kwam na twee maanden, in april 2018, tot de conclusie dat het opzetten van .halal en .islam door AGIT geen probleem vormt.

ICANN blijft er echter bij dat het kan doen wat het wil. Dat is momenteel: niets. Later deze week volgt er een nieuwe vergadering van de BAMC, waar de twee gTLD's nogmaals worden besproken in de hoop voor AGIT dat het na zes jaar eindelijk .islam en .halal kan opereren.