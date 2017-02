Iconische Nokia 3310 komt terug op de markt

Niet Nokia zelf maar een ander Fins bedrijf, HMD Global Oy, met een staf van grotendeels ex-Nokia werknemers, brengt de gsm binnenkort in omloop. HMD kocht eind vorig jaar een deel van de licenties van Microsoft Mobile, schrijft techsite Venturebeat. De doorgaans goed ingelichte journalist Evan Blass vernam dat het toestel over een paar weken op het Mobile World Congress in Barcelona aangekondigd wordt en 59 euro zal kosten.

Iconisch toestel

De 3310 is een van de meest iconische mobiele telefoons ooit geproduceerd. Het apparaat verving in 2000 de 3210 en groeide al snel uit tot een klassieker. In totaal gingen er 126 miljoen 3310's over de toonbank. Wat de 3310 vooral zo populair maakte, was de lange accuduur (niet uren, maar dagen), het lichte gewicht (133 gram) en stoot- en krasbestendigheid. Van de 3310 werd weleens gezegd dat het zelfs een wereldoorlog zou overleven.

Meerdere licenties

De licenties die HMD kocht zijn voornamelijk die van de feature phone, 'de oude gsm' zonder een besturingsysteem en applicaties. Tegelijkertijd klopte HMD ook aan bij het huidige Nokia, nu een zuiver telecom bedrijf, voor het gebruik van de merknaam op de nieuwe producten. Die toestemming kregen ze, maar tot nu toe is onbekend hoeveel inbreng - of winst - Nokia zal hebben in de productie en verkoop van de nieuwe, oude gsm's.