ICT Woman of the Year start project voor jonge, vrouwelijke ICT'ers.

'Building a career as a woman in the world of ICT' en 'The Internet of Things in the workplace': dat zijn de twee onderwerpen van het Young Potential Boostcamp. Het gaat om een gratis project voor jonge (tot 28 jaar) vrouwelijke laatstejaarsstudenten of starters die een passie voor ICT hebben en die hun kersverse carrière een kickstart willen geven.

Koppelen aan mentor

Tot 40 young potentials zullen kunnen deelnemen aan het boostcamp dat loopt van oktober tot februari 2019. Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een mentor: een topmanager en prominente leidinggevende uit de ICT-wereld. Die mentor kijkt over de schouder mee naar de deelnemer. Op 18 oktober vindt dan de Boostcamp Kickoff plaats waarbij iedereen een zitje aan tafel krijgt met managers uit verschillende bedrijven wat ongetwijfeld informatieve en inspirerende discussies oplevert. Verderop in het programma adviseren de mentors hun young potentials vervolgens in de uitbouw van hun persoonlijke carrière. Later volgt dan nog een afsluitend event.

Duwtje in de rug

Voor Ingrid Gonnissen, Chief Enterprise Officer bij Orange en ICT Woman of the Year 2018, is het project een manier om jonge vrouwen dat extra duwtje in de rug te geven aan het begin van hun carrière. Ze hoopt vurig dat de deelnemende bedrijfsleiders en topmanagers er mee in slagen om vrouwelijke young potentials op die manier meteen naar een hoger niveau te tillen. Als organisator van het She Goes ICT evenement draagt Data News het project alvast een warm hart toe.