IDC: 'Dit jaar 91 miljard dollar naar security'

Met de opkomst van cyberdreigingen en meer digitale toepassingen is voor de hand liggend dat er meer wordt geïnvesteerd in security. IDC plakt daar een cijfer op: 91,4 miljard dollar dit jaar. Met een jaarlijkse groei van tien procent tussen 2016 en 2021. Dat wil zeggen dat de wereld tegen 2021 zo'n 120,7 miljard dollar zal uitgeven aan (digitale) beveiliging.

Per sector

"Banken, fabrikanten, zeker in high-tech, en federale overheden geven het meest uit aan security om grootschalige cyberaanvallen te vermijden en regulatorisch in orde te zijn," zegt Eileen Smith, program director voor Customer Insights & Analysis bij IDC. "Tegen 2021, naarmate de nood om IoT-toestellen en infrastructuren te beveiligen toeneemt, zullen sectoren zoals Telecom en lokale overheden de groei aansturen."

Vandaag zijn banken, 'discrete manufacturing' (onderdelenproductie) en federale overheden goed voor 27 miljard dollar per jaar aan security uitgaven. Process manufacturing, professional services, consumer en telecom geven samen zo'n vijf miljard dollar uit. IDC merkt wel op dat telecom met 13,1 procent per jaar de grootste groeier is, gevolgd door onderwijs en de banksector (beiden 11,6%).

Per regio

IDC bestudeerde de uitgaven in 53 landen. In de VS gaat 38 miljard dollar per jaar naar beveiliging. De tweede grootste 'investeerder' is het Verenigd Koninkrijk met 6,5 miljard dollar gevolgd door China (6 miljard dollar), Japan (5,1 miljard dollar) en Duitsland (4,6 miljard dollar).

Wanneer we kijken naar de omvang van bedrijven dan stelt IDC vast dat twee derde van de jaarlijkse uitgaven afkomstig zijn van grote tot zeer grote organisaties met meer dan 500 werknemers. Al ligt de groei vooral in middelgrote bedrijven van 100 tot 999 medewerkers. Hier verwacht de marktanalist een jaarlijkse groei van rond de 11 procent.