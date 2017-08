IDC: virtual en augmented reality gaan nog vier jaar boomen

11,4 miljard dollar wordt er dit jaar uitgegeven aan AR en VR, dat becijfert marktonderzoeker IDC dat er meteen bijzegt dat dit tegen 2021 naar 215 miljard dollar oploopt. De VS heeft vandaag de grootste afzetmarkt (3,2 miljard dollar) gevolgd door Azië (zonder Japan, 3 miljard dollar) en West-Europa (2 miljard dollar).

Virtual reality is een niche, maar krijgt de laatste twee jaar meer vorm door onder meer de lancering van de HTC Vive en de Oculus Rift. Vandaag zijn het vooral consumenten die zo'n toestellen aanschaffen, maar IDC verwacht dat ook bedrijven aansluiten bij de nieuwe technologiegolf.

"Consumer, retail en productieprocessen worden de vroege leiders in de uitgaven in AR en VR. Maar per regio zullen andere segmenten zoals overheid, transport en onderwijs de transformatieve mogelijkheden van deze technologie gebruiken," zegt Marcus Torchia, research director bij IDC.

Vooral in de VS en West-Europa kijken bedrijven naar VR en AR om in een manufacturing omgeving in te zetten. In Azië wordt er dan weer meer gekeken naar mogelijkheden in het onderwijs.