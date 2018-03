Ikea laat je meubels 'passen' met AR

Met Ikea Place wil de Zweedse meubelketen haar klanten op voorhand een meubel laten 'testen' in hun eigen huis. De app maakt gebruik van de smartphonecamera om over de livebeelden in je huiskamer een 3D-versie van het meubel te projecteren. In totaal kunnen gebruikers 3.200 meubels uitproberen.

Dit is niet de eerste keer dat Ikea experimenteert met AR. In 2013 liet de Zweedse meubelketen gebruikers hun catalogus op de grond te leggen waarna een honderdtal meubels uit het assortiment in 3D konden bekeken worden met een mobiele applicatie.

Ikea Place is de volgende stap in de wereld van AR voor Ikea. Het aantal meubels die kunnen getest worden is vergroot en door vooruitgang in AR-technologie is het nu ook niet meer nodig om een catalogus op de grond de leggen om het meubel op een juiste manier te projecteren in de kamer.

Nu ook op Android

De app was al een tijdje beschikbaar op iOS, waar het gebruikmaakte van Apple's augmented reality platform 'ARKit'. Om de toepassing over te zetten naar Android moest er een andere oplossing gezocht worden.

Google's AR-platform heet 'ARCore' en verliet in februari de bètafase. Sindsdien kan de software via de Google Play Store gedownload worden op ondersteunde toestellen. Op dit moment zijn dat enkel de Google Pixel 1 en 2, Samsung Galaxy S7 tot S9 of Note 8, de Asus Zenfone AR, LG V30 en ten slotte de OnePlus 5.

De Ikea Place-app kan vanaf vandaag via de Google Play Store gedownload worden zolang je ook over de ARCore-app beschikt. Aan wie een toestel heeft dat nog niet compatibel is met ARCore, vraagt Google om nog even geduld te hebben. In de loop van 2018 wil de softwaregigant het aantal ondersteunde toestellen namelijk nog fors uitbreiden.

Ook de AR-toepassing aan de hand van de Ikea-catalogus is nog steeds een optie voor wie niet over ARCore of ARKit beschikt.

Visual search

Naast de AR-toepassing voorziet Ikea haar apps nu ook van 'visual search'. Hierdoor hoef je niet langer door de hele catalogus te bladeren op zoek naar welk Zweeds woord er bij het meubel voor je past. De smartphonecamera richten op een bepaald Ikea-meubel moet vanaf nu voldoende zijn om meer informatie te krijgen over het product.